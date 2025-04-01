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Евгения Евсеева
Транспорт

Компания Ampler представила электровелосипеды, которые можно заряжать через разъём USB-C

Или зарядить от велосипеда смартфон.

Источник здесь и далее: Ampler
Источник здесь и далее: Ampler
  • Эстонский производитель велосипедов Ampler выпустил две модели — Nova и Nova Pro, которые можно заряжать через порт USB-C, встроенный в раму, пишет The Verge. Продавать его будут только в Европе.
  • Пользователи могут приобрести фирменную зарядку от Ampler. Стоит €80 — примерно 7394 рублей по курсу ЦБ на 1 апреля 2025 года. Мощность — 140 Вт.
  • Но можно использовать и сторонние зарядки, главное, чтобы их мощность составляла не меньше 140 Вт. При использовании устройства с меньшей мощностью электровелосипед будет заряжаться медленнее, отмечает Forbes.
  • От электровелосипеда можно также зарядить смартфон или любое другое устройство.
Компания Ampler представила электровелосипеды, которые можно заряжать через разъём USB-C
Компания Ampler представила электровелосипеды, которые можно заряжать через разъём USB-C
Компания Ampler представила электровелосипеды, которые можно заряжать через разъём USB-C
Компания Ampler представила электровелосипеды, которые можно заряжать через разъём USB-C
  • Электровелосипед оборудован двигателем на 250 Вт. Максимальная скорость — 25 км/ч.
  • Модель Nova стоит €2990 (276,3 тысячи рублей), Nova Pro — €3490 евро (322,5 тысячи рублей). Они доступны в трёх размерах с разными рамами. Для заказа велосипеды уже доступны, доставлять их начнут в июне 2025 года.
Компания Ampler представила электровелосипеды, которые можно заряжать через разъём USB-C
Компания Ampler представила электровелосипеды, которые можно заряжать через разъём USB-C
Компания Ampler представила электровелосипеды, которые можно заряжать через разъём USB-C
Компания Ampler представила электровелосипеды, которые можно заряжать через разъём USB-C

#новости #электровелосипеды

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35 комментариев