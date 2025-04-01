Компания Ampler представила электровелосипеды, которые можно заряжать через разъём USB-C

Или зарядить от велосипеда смартфон.Источник здесь и далее: AmplerЭстонский производитель велосипедов Ampler выпустил две модели — Nova и Nova Pro, которые можно заряжать через порт USB-C, встроенный в раму, пишет The Verge. Продавать его будут только в Европе.Пользователи могут приобрести фирменную зарядку от Ampler. Стоит €80 — примерно 7394 рублей по курсу ЦБ на 1 апреля 2025 года. Мощность — 140 Вт.Но можно использовать и сторонние зарядки, главное, чтобы их мощность составляла не меньше 140 Вт. При использовании устройства с меньшей мощностью электровелосипед будет заряжаться медленнее, отмечает Forbes.От электровелосипеда можно также зарядить смартфон или любое другое устройство.Электровелосипед оборудован двигателем на 250 Вт. Максимальная скорость — 25 км/ч.Модель Nova стоит €2990 (276,3 тысячи рублей), Nova Pro — €3490 евро (322,5 тысячи рублей). Они доступны в трёх размерах с разными рамами. Для заказа велосипеды уже доступны, доставлять их начнут в июне 2025 года.#новости #электровелосипеды