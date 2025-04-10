Автошколы раскритиковали предложение правительства о создании публичного рейтинга на основе результатов экзаменов учеников и аварий с их участием

Участники рынка считают, что уровень и манера вождения зависят не столько от подготовки водителя, сколько от его личности. Фото ТАССПравительство в конце февраля 2025 года внесло в Госдуму законопроект об «оценке эффективности» автошкол. Он среди прочего предполагает создание публичного онлайн-рейтинга таких организаций.Методику оценивания предстоит разработать МВД. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, она будет учитывать в том числе результаты экзаменов в ГИБДД, а также «аварийные ситуации, в которых оказались ученики конкретной автошколы».9 апреля законопроект обсуждали в Общественной палате, пишет «Ъ». Представители некоторых автошкол выступили с критикой документа.Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева указала, что именно ГИБДД, а не автошкола принимает решение о выдаче водительских прав и допуске человека за руль по итогам экзамена. Если человек плохо водит, ему можно не выдавать удостоверение, добавил представитель Приморской ассоциации автошкол.Зайцева также подставила под сомнение связь между числом аварий и качеством обучения водителей — исследований на эту тему «нет ни в России, ни за рубежом». По её словам, аварийность в большей степени зависит от личности водителя, его «социально-культурной и психофизической характеристик», а также «агрессивной среды» на дорогах, в которую попадают новички после автошколы.Большая часть нарушений ПДД совершается осознанно, подготовка роли, как правило, не играет.Елена Зайцева, президент Национального союза ассоциаций автошколПредставитель ГИБДД согласился, что именно Госавтоинспекция оценивает водителей и допускает их на дороги. Однако, если у автошкол есть «десятки часов» на отработку навыков с учеником, то инспекторы не могут в полном объёме проверить навыки вождения человека за 30 минут экзамена, пояснил он.Достаточно сложно, например, оценить знание правил обгона. А это одна из самых частых причин ДТП с погибшими.Представитель ГИБДДИнфографика «Ъ» ГИБДД пыталась ввести рейтинг автошкол ещё в 2020 году, отмечает «Ъ». Ведомство планировало публиковать ежеквартальный отчёт о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки, а также число пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей. Но инициатива так и не была реализована по неизвестным причинам.#новости #гибдд #автошколы