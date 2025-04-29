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Карина Пардаева
Транспорт

Лайнер МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил первый полёт

Он должен заменить «боинги» и «эйрбасы» в российском небе, заявили в «Ростехе».

Источник фото: «Ростех» / Telegram
Источник фото: «Ростех» / Telegram

  • Самолёт взлетел 29 апреля 2025 года с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев». Полёт длился 1 час 15 минут: лайнер развил скорость 580 км/ч и поднялся на высоту 3000 метров, сообщил «Ростех».

  • Всего авиастроители заменили около 80 иностранных систем и агрегатов, «чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран», отмечается в сообщении госкорпорации.
  • Полётное задание выполнено полностью. Все системы, включая новые отечественные, «отработали без замечаний».
Источник видео: «Ростех» / Telegram
  • Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что сертифицированные полёты полностью импортозамещённого самолёта МС-21 с отечественными двигателями планируют начать в июне-июле 2025 года.

#новости

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