Управление СК изъяло 1500 электросамокатов в Челябинской области, а кикшеринги приостановили работу

Дело завели об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Источник: скриншот из видео СУ СК России по Челябинской области Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при аренде электросамокатов завели в Челябинской области. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.По версии следствия, местное руководство сервисов не обеспечило «надлежащие условия» для эксплуатации транспорта и идентификацию пользователей, «не проводило анализ и не устраняло причины ДТП», не информировало пользователей о «качестве технических средств, факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного использования».Из-за этого, считают в ведомстве, с января 2024-го по май 2025 года в результате ДТП с самокатами пострадало более 130 человек. Следствие запросило документы и изъяло более 1500 электросамокатов в регионе — их «изучат на предмет технической исправности».Днём 15 мая 2025 года сервисы аренды электросамокатов в Челябинске — Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» — приостановили работу, пишет «Ъ-Южный Урал». В «Яндекс Go» сообщили изданию, что о возобновлении работы пользователи смогут узнать в приложении.Источник: СУ СК России по Челябинской области / 74.ru#новости