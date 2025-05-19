«Яндекс» предложил сделать роботов-доставщиков полноправными участниками дорожного движения

Разрешить им ездить по тротуарам и велодорожкам со скоростью до 25 км/ч.Источник фото: «Яндекс»На перекрёстках роботы будут подчиняться сигналам светофора для пешеходов и велосипедистов. Останавливаться смогут на тротуарах и в специально обозначенных зонах. Об этом говорится в проекте экспериментального правового режима (ЭПР), направленном в Минэкономики, пишет «Коммерсантъ».Каждый робот будет оснащён номером, QR-кодом, лидарами, фарами, световозвращающими элементами и сигнальными огнями. Максимальная скорость — 25 км/ч, на тротуарах — 10 км/ч, на переходах — 6 км/ч. Габариты ограничат: ширина — до 80 см, длина — до 110 см, масса — до 120 кг.В случае ДТП с возможным вредом здоровью компания обязана немедленно передать данные через 112 и направить представителя в течение двух часов. Ответственность понесёт владелец робота, диспетчер или ответственный за техническое состояние сотрудник.«Яндекс» также предлагает ввести обязательное страхование: при ущербе здоровью или имуществу в случае аварии пострадавший сможет получить до 500 тысяч рублей. В случае тяжёлого вреда или гибели человека ЭПР приостановят. При мелких инцидентах без претензий место происшествия разрешат покидать без оформления протокола и вызова ГИБДД.Серьёзных происшествий с роверами пока не было, утверждают в «Яндексе». За нарушение ПДД ответственность несёт компания. В ПО предусмотрен механизм экстренной остановки, а при неисправности робот эвакуируют за два часа.ЭПР нужен для масштабирования рободоставки ещё на 20 регионов, включая Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский и Приморский края, Ростовскую и Московскую области, пояснили в компании. В регионах отбирали площадки с развитой инфраструктурой и стабильной связью.Мнения экспертов разделились. Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов считает, что масштабировать проект рано: нужно больше данных, чтобы понять совместимо ли движение пешеходов с роботами, учитывая, что по тротуарам ездят и электросамокаты. «Слишком много всякого у нас уже электрического на тротуарах, ширина которых ограничена всего 1,4 метра», — отметил он.Специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов подчеркнул, что соблюдать правила роботу проще, но инфраструктура пока не готова. Член Общественной палаты Александр Холодов отметил, что необходимо урегулировать юридические вопросы, включая распределение ответственности при ДТП с участием роботов.#новости #яндекс