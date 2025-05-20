Honda сократит инвестиции в электромобили на $21 млрд

И сконцентрируется на гибридах.Источник фото: Josh Lefkowitz / Getty Images News / Getty ImagesПроизводитель отказался от прежней цели — к 2030 году довести долю электромобилей до 30% от глобальных продаж. Причиной называют «замедление роста роста продаж» на рынке.При этом, как отмечает Electrek, даже прежняя цель компании выглядела «скромно» на фоне других автопроизводителей — хотя многие из них также заявляли о «замедлении спроса», которого в действительности не наблюдается, подчёркивает издание. Например, в 2024 году в мире продали на 3,5 млн автомобилей больше, чем в 2023-м.Вместо электромобилей Honda сосредоточится на гибридах — выпуск нового поколения таких моделей намечен на 2027 год.#новости #honda