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Карина Пардаева
Транспорт

Honda сократит инвестиции в электромобили на $21 млрд

И сконцентрируется на гибридах.

Источник фото: Josh Lefkowitz / Getty Images News / Getty Images
Источник фото: Josh Lefkowitz / Getty Images News / Getty Images
  • Производитель отказался от прежней цели — к 2030 году довести долю электромобилей до 30% от глобальных продаж. Причиной называют «замедление роста роста продаж» на рынке.
  • При этом, как отмечает Electrek, даже прежняя цель компании выглядела «скромно» на фоне других автопроизводителей — хотя многие из них также заявляли о «замедлении спроса», которого в действительности не наблюдается, подчёркивает издание. Например, в 2024 году в мире продали на 3,5 млн автомобилей больше, чем в 2023-м.
  • Вместо электромобилей Honda сосредоточится на гибридах — выпуск нового поколения таких моделей намечен на 2027 год.

#новости #honda

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