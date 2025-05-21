«Делимобиль» запустил «Делисервис» — сервис по ремонту и обслуживанию машин сторонних владельцев

Быть пользователем каршеринга не нужно. Источник здесь и далее: «Делимобиль»Обслуживать машины будут через собственную сеть станций техосмотра (СТО), сообщили в компании.На первом этапе работает одна точка — в Москве на Варшавском шоссе, 150. Кроме того, к запуску готовятся точки в Сочи, Казани и Нижнем Новгороде.Записаться на обслуживание сможет любой автовладелец — пользоваться каршерингом не обязательно. Среди услуг — слесарный ремонт, кузовной ремонт, жестяные работы, диагностика, детейлинг и другое.«Делисервис» готов обслуживать любые автомобили, которые присутствуют на российском рынке: в наличии есть запчасти на популярные модели.Сеть СТО «Делимобиля» насчитывает 15 станций общей площадью 40 тысяч м². Они работают в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Сочи и Новосибирске.В 2020 году инвестор «Делимобиля» уже запускал «Делисервис» для обслуживания автомобилей и автопарков. Что с ним сейчас — в компании на момент написания заметки не уточнили.#новости #делимобиль