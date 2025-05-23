«СберАвто» запустил услугу по покупке автомобиля из-за рубежа

Пока доставка доступна в Москву и Санкт-Петербург.BMW X540Li xDrive. Источник фото: «СберАвто»Для заказа нужно оставить заявку на подбор машины, после чего личный помощник предложит варианты — как новые автомобили от официальных дилеров, так и «проверенные» авто с пробегом. Доступны также модели международных автоконцернов, но собранные в Китае, сообщили в пресс-службе сервиса.Клиенту предоставят расчёт стоимости покупки, доставки и таможенных пошлин. Оплата производится поэтапно: сначала за поиск и доставку, затем — за автомобиль и позже — за таможенные пошлины. Все платежи проходят через «защищённые каналы».Среди доступных предложений на сайте: Honda FIT (Jazz) — от 2,5 млн рублей, Volkswagen Tayron — от 5 млн рублей, BMW X540Li xDrive — от 12 млн рублей и другие.«СберАвто» поможет с оформлением страховки или кредита на новый автомобиль, а также с продажей старого. Гарантии по доставке автомобиля «обеспечиваются юридическими обязательствами между всеми участниками сделки», а сама машина застрахована на всём пути следования, отмечают в компании.Сервис «СберАвто» запустили в 2020 году. В приложении можно искать, покупать и продавать новые и подержанные машины, оформить страховку и автокредит.#новости #сберавто