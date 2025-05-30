Официально бренд в страну не возвращался.Издание «Авто Mail» сообщило со ссылкой на объявления, что «компания Toyota возобновила продажи автомобилей в России». Новые машины предлагает российская «дочка» бренда «СП Бизнес Кар».В «СП Бизнес Кар» уточнили Autonews, что у дилера действительно есть машины японского и китайского производства, но привозят их «своими силами» — это не прямая поставка. «К сожалению, та новость, которая сейчас прошла в интернете, это фейк», — рассказал представитель компании.Он добавил, что «Тойота Мотор Япония» отгружает автомобили на «Тойота Мотор Казахстан» — там у дилера есть четыре филиала.Автомобили японской и китайской сборки одинаковые по качеству, но различаются в деталях — например, поддержкой русского языка в мультимедиа, уточнили в компании. На них действует гарантия от дилера — два года или 60 тысяч км пробега.Дилер «Автомир» отметил, что официальной информации от Toyota не было, а гарантию предоставляет страховая компания. Машины собирают в Японии, но поставляют из Грузии.В «Тойота Центр Внуково» указали, что все продаваемые автомобили привезли по параллельному импорту, гарантия от дилера.Источник: toyota.comToyota запустила производство в России в 2007 году. В 2022 году компания заявила об уходе с рынка. Годом позже бывший завод бренда в Санкт-Петербурге перешёл в госсобственность, а затем — под управление структуры оборонного концерна «Алмаз-Антей».Позже завод передали Aurus, но в 2025-м данные о владельцах скрыли. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга говорили, что пока «нет никакой даты по запуску автомобиля Aurus на базе производства Toyota». Кроме того, нет и понимания, что там будут выпускать именно эти машины.#новости #toyota