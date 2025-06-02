В авиаотрасли раскритиковали новые правила доступа перевозчиков к аэропортам — они закрепляют уже существующие положения и не решают проблем на рынке

Компании просили закрепить список услуг и оснований для отказа перевозчикам в их получении, а также повысить прозрачность ценообразования.С 1 сентября 2025 года вступят в силу обновлённые правила доступа к услугам в аэропортах. Теперь операторы будут распределять слоты вылета и прилёта по трём уровням приоритета. Документ утвердила ФАС, правительство его одобрило.Так, преимущество отдадут рейсам, выполняемым по решению российского правительства, и полётам в интересах обороноспособности и безопасности страны. Также определяется порядок очереди для получения доступа к услугам и инфраструктуре по обеспечению авиационным топливом.Аэропорты, «Аэрофлот» и другие собеседники «Коммерсанта» этот документ раскритиковали. Принять проект просили аэропорты Москвы и Международная ассоциация аэропортов (МАА), но их предложения не учли.В результате, говорит источник издания в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), новые правила в общих чертах закрепляют уже действующие положения и не решают проблемы с предоставлением перевозчикам разных скидок, навязыванием дополнительных услуг или завышением тарифов.ФАС регулирует четыре основные услуги (взлёт-посадка, предоставление аэровокзала, авиабезопасность, обслуживание пассажиров и заправка авиатопливом). Цены на нерегулируемые услуги в АЭВТ считают завышенными и неоднократно просили регламентировать.С просьбой конкретизировать требования к аэропортам обращался и «Аэрофлот». В письме к ФАС от февраля 2025 года, с которым ознакомился «Ъ», он предлагал расширить общие формулировки, конкретизировать обязанности операторов, утвердить методику расчёта стоимости услуг и обеспечить в крупных аэропортах наличие нескольких операторов, в том числе независимых.Аэропорты просили о существенной переработке правил. В МАА обращали внимание, что «с учётом сложившейся негативной практики» в правилах необходимо закрепить дополнительные правомерные основания для отказа в заключении договоров на обслуживание авиакомпаний.#новости #аэропорты