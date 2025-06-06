Суд в Москве обязал «Победу» увеличить размеры ручной клади

Компания должна обновить свою политику в течение месяца со дня вступления решения суда в силу.Источник фото: Сергей Пивоваров / «РИА Новости»Щербинский суд Москвы постановил, что авиакомпания должна увеличить нормы бесплатного багажа: ручная кладь — не меньше 36 × 30 × 27 см и минимум 5 кг, покупки из duty free — до 24 × 32 см, сообщает «РИА Новости».Московская прокуратура в ходе проверки установила, что размеры ручной клади 36 × 30 × 4 см и покупок из duty free 10 × 10 × 5 см «нацелены на обход положений закона и ущемляют права пассажиров».Победа» не согласилась с позицией прокуратуры, указав на противоречия в авиационных правилах №82: по одним пунктам перевозчик обязан обеспечить безопасное размещение ручной клади, по другим — разрешать провоз дополнительных вещей, даже если они не подходят по весу или размеру.В январе 2023 года Верховный суд признал незаконными ограничения «Победы» по габаритам ручной клади.Компания заявила, что убрала из требований к ручной клади габариты дамских сумок и портфелей. Но сохранился и альтернативный вариант провоза — по нему в салон можно взять любые незапрещённые к перевозке вещи, которые поместятся в калибратор (36 x 30 x 27 см). #новости #победа