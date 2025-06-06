Суд в Москве обязал «Победу» увеличить размеры ручной клади

Щербинский суд Москвы постановил, что авиакомпания должна увеличить нормы бесплатного багажа: ручная кладь — не меньше 36 × 30 × 27 см и минимум 5 кг, покупки из duty free — до 24 × 32 см, сообщает «РИА Новости».