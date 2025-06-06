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Карина Пардаева
Транспорт

Суд в Москве обязал «Победу» увеличить размеры ручной клади

Компания должна обновить свою политику в течение месяца со дня вступления решения суда в силу.

Источник фото: Сергей Пивоваров / «РИА Новости»
Источник фото: Сергей Пивоваров / «РИА Новости»

  • Щербинский суд Москвы постановил, что авиакомпания должна увеличить нормы бесплатного багажа: ручная кладь — не меньше 36 × 30 × 27 см и минимум 5 кг, покупки из duty free — до 24 × 32 см, сообщает «РИА Новости».

  • Московская прокуратура в ходе проверки установила, что размеры ручной клади 36 × 30 × 4 см и покупок из duty free 10 × 10 × 5 см «нацелены на обход положений закона и ущемляют права пассажиров».

  • Победа» не согласилась с позицией прокуратуры, указав на противоречия в авиационных правилах №82: по одним пунктам перевозчик обязан обеспечить безопасное размещение ручной клади, по другим — разрешать провоз дополнительных вещей, даже если они не подходят по весу или размеру.
  • В январе 2023 года Верховный суд признал незаконными ограничения «Победы» по габаритам ручной клади.
  • Компания заявила, что убрала из требований к ручной клади габариты дамских сумок и портфелей. Но сохранился и альтернативный вариант провоза — по нему в салон можно взять любые незапрещённые к перевозке вещи, которые поместятся в калибратор (36 x 30 x 27 см).

#новости #победа

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