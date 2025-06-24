Управление транспортной безопасности США проверит сообщения о том, что роботакси Tesla нарушает правила дорожного движения

Пассажиры публикуют в соцсетях видео, на которых автопилот превышает скорость и выезжает на встречную полосу. Национальное управление безопасностью дорожного движения США сообщило, что собирает дополнительную информацию об инцидентах, передаёт Bloomberg. После получения отчётов от Tesla регулятор «предпримет все необходимые действия для защиты безопасности дорожного движения», говорится в заявлении.Tesla начала тестировать роботакси в Остине (Техас) 22 июня 2025 года. Компания разослала приглашения небольшой группе пользователей, в тестах используют около 20 электромобилей Model Y. Поездки проходят в присутствии сотрудника Tesla, а процесс контролируют удалённые операторы, отмечали СМИ.После запуска сервиса первые пассажиры начали делиться впечатлениями от поездок. Некоторых из них опубликовали видео, на которых роботакси нарушает правила дорожного движения.В частности, в одном из роликов автомобиль перестраивается на полосу, предназначенную только для поворота налево, но проезжает перекрёсток по прямой и оказывается на встречной полосе.Отрывок из видео на YouTube-канале Tesla Daily В других роликах заметили, что роботакси двигается с превышением разрешённой скорости. В одном из случаев машина разгонялась до 35 миль/ч (около 56 км/ч) при ограничении в 30 миль/ч (48 км/ч).В ходе ещё одной трансляции автомобиль набрал скорость в 39 миль/ч (63 км/ч) при ограничении в 35 миль/ч. Впрочем, пассажир назвал поведение автопилота «идеальным», поскольку он двигался «со скоростью потока».Полина ЛааксоОфтопвчераTesla добавила «обманку» с чаевыми в приложение своего роботакси Предложение оставить «на чай» появляется на экране оценки беспилотной поездки.#новости #tesla