Сервис велопроката «Велобайк» добавил аренду электроскутеров в Москве

Стоимость аренды — как у электровелосипедов.Всего в сервисе появилось 300 электроскутеров, заявил глава московского Дептранса Максим Ликсутом. Об этом пишет агентство «Москва».Появление электроскутеров анонсировали в марте 2025 года. Пользоваться ими можно с 18 лет, стоимость аренды — такая же, как у электровелосипедов (например, в тарифе от 120 минут стоимость 1 минуты проката — от 3,3 рубля).На всех электроскутерах стоят модули для ограничения скорости до 20 км/ч, а также госномера. В зонах, где много пешеходов, скорость снижается автоматически.Собственной ли это разработки электросамокаты — не уточняется. Их вес — 35 кг. Мощность мотора — 250 Вт.Источник: Дептранс Москвы#новости #велобайк