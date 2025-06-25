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Евгения Евсеева
Транспорт

Сервис велопроката «Велобайк» добавил аренду электроскутеров в Москве

Стоимость аренды — как у электровелосипедов.

  • Всего в сервисе появилось 300 электроскутеров, заявил глава московского Дептранса Максим Ликсутом. Об этом пишет агентство «Москва».
  • Появление электроскутеров анонсировали в марте 2025 года. Пользоваться ими можно с 18 лет, стоимость аренды — такая же, как у электровелосипедов (например, в тарифе от 120 минут стоимость 1 минуты проката — от 3,3 рубля).
  • На всех электроскутерах стоят модули для ограничения скорости до 20 км/ч, а также госномера. В зонах, где много пешеходов, скорость снижается автоматически.
  • Собственной ли это разработки электросамокаты — не уточняется. Их вес — 35 кг. Мощность мотора — 250 Вт.
Источник: Дептранс Москвы
Источник: Дептранс Москвы

#новости #велобайк

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