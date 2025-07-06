В аэропорту Шереметьево за сутки задержали и отменили почти 400 рейсов

А в Пулково — больше сотни. Минтранс сообщил, что за последние сутки в московском аэропорту Шереметьево задержали 241 рейс, отменили — 158. В петербургском Пулково задержали 36 и отменили 87 рейсов, в аэропорту Нижнего Новгорода — отменили 12 рейсов.На 6:00 мск все аэропорты «входят в плановый режим работы», массового скопления людей в зонах вылета нет, отметило ведомство. Об этом же говорят в «Аэрофлоте».К работе привлекли дополнительных сотрудники, «застрявшим» пассажирам предоставляют воду, питание и места для отдыха.Коллапс в Пулково и Шереметьево произошёл 5 июля 2025 года — из-за введённых в целях безопасности ограничений на приём и вылет самолётов. Некоторым пассажирам пришлось провести в аэропортах больше девяти часов, отмечала Baza. «Аэрофлот» и «Россия» отменили некоторые рейсы из-за вынужденной корректировки расписания.Ограничения на приём и вылет самолетов сохранились в Иваново, Тамбове и Ярославле — их ввели больше суток назад. Около 11:00 мск 6 июля Baza сообщила, что коллапс «продолжается». Согласно информации на онлайн-табло Пулково, к утру 6 июля задерживаются 57 рейсов, ещё 11 — отменены. В Шереметьево задержаны 27 рейсов, отменены — девять. #новости