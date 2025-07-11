S7 Airlines возобновит рейсы в Геленджик с 7 августа 2025 года

Закрытый с 2022 года аэропорт возобновил работу в июле 2025-го.С 7 августа авиакомпания будет выполнять рейсы из новосибирского Толмачево дважды в неделю по понедельникам и четвергам, а с сентября — по вторникам и пятницам.С 8 августа S7 Airlines начнёт летать из Москвы: четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.Время в пути из Москвы в Геленджик составит около четырёх часов, из Новосибирска — пять часов. Рейсы будут выполнять на Boeing 737-800 и Airbus A320neo.Аэропорт Геленджика перестал принимать и отправлять рейсы с 24 февраля 2022 года. В июле 2025-го Минтранс сообщил, что он возобновит работу. По словам Росавиации, аэропорт готов к приёму и отправке гражданских самолётов с 10 июля 2025 года. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.После этого о возобновлении рейсов сообщил «Аэрофлот». Он начнёт летать из Москвы в Геленджик с 18 июля 2025 года, с 25 июля полёты будут ежедневными. Аэропорт подтвердил, что первый рейс состоится 18 июля.Билеты на рейсы «Уральских авиалиний» в Геленджик из Москвы с 27 июля начали продавать агенты, обратил внимание Telegram-канал «Уважаемые пассажиры». Официальных анонсов не было.Аэропорт в Геленджике. Источник: Spectrum #новости #s7