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Данила Бычков
Транспорт

Сотрудникам Ryanair увеличат премию за обнаружение негабаритной ручной клади у пассажиров

Пока работники авиакомпании получают по €1,5 (около 137 рублей по курсу ЦБ на 22 июля 2025 года) за каждую превышающую норму единицу багажа.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • По словам генерального директора Ryanair Майкла О’Лири, это нужно для того, чтобы пресечь попытки части пассажиров пронести «слишком большой багаж» на борт самолёта. Об этом сообщает BBC.
  • На июль 2025 года сотрудники Ryanair получают по €1,5 (около 137 рублей по курсу ЦБ на 22 июля 2025 года) за каждую обнаруженную единицу багажа, которая превышает допустимые габариты. Насколько планируют увеличить бонус — неизвестно.
  • При этом пассажиры в случае обнаружения у них негабаритного багажа должны заплатить штраф в размере €86 (около 7878 рублей по курсу ЦБ на 22 июля 2025 года), но сумма может меняться в зависимости от направления и даты полёта.
  • Глава авиакомпании признался, что «нарушители» составляют 0,1% от общего числа пассажиров, но цель — свести показатель к нулю, так как такие клиенты замедляют посадку в самолёт и ведут себя «несправедливо» по отношению к остальным пассажирам.
  • Пассажиры Ryanair могут бесплатно провозить один элемент ручной клади весом не более 10 кг и не превышающий габариты 40х20x25 см, пишет BBC.

#новости #ryanair

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