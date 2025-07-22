Сотрудникам Ryanair увеличат премию за обнаружение негабаритной ручной клади у пассажиров

Пока работники авиакомпании получают по €1,5 (около 137 рублей по курсу ЦБ на 22 июля 2025 года) за каждую превышающую норму единицу багажа.Источник: Getty ImagesПо словам генерального директора Ryanair Майкла О’Лири, это нужно для того, чтобы пресечь попытки части пассажиров пронести «слишком большой багаж» на борт самолёта. Об этом сообщает BBC.На июль 2025 года сотрудники Ryanair получают по €1,5 (около 137 рублей по курсу ЦБ на 22 июля 2025 года) за каждую обнаруженную единицу багажа, которая превышает допустимые габариты. Насколько планируют увеличить бонус — неизвестно.При этом пассажиры в случае обнаружения у них негабаритного багажа должны заплатить штраф в размере €86 (около 7878 рублей по курсу ЦБ на 22 июля 2025 года), но сумма может меняться в зависимости от направления и даты полёта.Глава авиакомпании признался, что «нарушители» составляют 0,1% от общего числа пассажиров, но цель — свести показатель к нулю, так как такие клиенты замедляют посадку в самолёт и ведут себя «несправедливо» по отношению к остальным пассажирам.Пассажиры Ryanair могут бесплатно провозить один элемент ручной клади весом не более 10 кг и не превышающий габариты 40х20x25 см, пишет BBC.#новости #ryanair