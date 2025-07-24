S7 снова оштрафовали за отказ принять пассажиров с билетами на рейс — на 40 тысяч рублей

Сколько человек не смогли улететь — не уточняется. Источник: rbth.comАвиакомпанию оштрафовали за овербукинг на рейсе Иркутск — Санкт-Петербург, который она выполняла в мае 2025 года, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Овербукинг — ситуация, при которой компания продаёт билетов больше, чем мест в салоне.S7 признали виновной по ч.2 ст.14.4 КоАП после проверки, которую провела Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.Авиакомпанию неоднократно штрафовали за овербукинг. Например, осенью 2023 года за отказ в перелёте двум пассажирам рейса «Новосибирск — Омск», в январе 2024 года за отказ перевозить семерых пассажиров, которые должны были лететь из Москвы в Читу и Улан-Удэ, в мае 2025-го — за отказ 19 пассажирам. Евгения ЕвсееваПутешествия20 маяМинтранс допустил, что овербукинг разрешат на рейсах, летающих не реже двух раз в сутки Пока в России практика «сверхбронирования» в законе не прописана.#новости #s7