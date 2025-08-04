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Таня Боброва
Транспорт

РЖД временно ввели по два дня отпуска в месяц для управленческого штата на фоне снижения грузоперевозок — РБК

По словам источника, мера нужна, чтобы «сохранить персонал».

  • С июля 2025 года сотрудники центрального аппарата РЖД и управлений дорог пишут заявления о предоставлении двух дней отпуска за свой счёт. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с вопросом. По словам одного из них, решение не формальное и касается только управленческого штата компании.
  • Собеседник пояснил, что оно связано с «желанием сохранить персонал», который «пришлось бы сократить в текущей экономической ситуации». Вопрос обсуждали с профсоюзной организацией — она предложение о двух днях отпусков поддержала, добавил он.
  • Источник, знакомый с ситуацией в монополии, отметил, что «в последнее время РЖД сталкиваются с существенным непредъявлением грузов, что влияет на <...> показатели». В пресс-службе компании отказались от комментариев.
  • Как отмечает РБК, в последние месяцы РЖД столкнулись с ростом объёмов подтверждённого клиентами к отправке, но фактически не предъявленного груза. За первую половину 2025 года погрузка на сети сократилась на 8% год к году, до 554,5 млн т, что повлияло и на доходы.
  • Чистая прибыль РЖД по РСБУ за январь-июнь 2025 года снизилась на 95,57% год к году — до 2,74 млрд рублей, писало ТАСС. Выручка выросла на 10,78% — до 1,54 трлн рублей.

#новости #ржд

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