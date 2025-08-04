«Фонтанка» рассказала о случаях, когда в метро Санкт-Петербурга не пустили с разряженным ноутбуком, — метрополитен объяснил меры правилами безопасности

Для дополнительной проверки устройство нужно включить, но подключить его к розетке, если села батарея, нельзя.По данным «Фонтанки», один из петербуржцев 4 августа 2025 года не смог попасть в метрополитен из-за монитора. Устройство лежало в сумке и было не упаковано. Мужчину пригласили для досмотра и попросили включить его, чтобы показать работоспособность.На вопрос, куда можно подключить монитор, сотрудники безопасности ответили: розеток нет. Они сослались на «приказ №34»: если работоспособность устройства не доказана, пассажира не пустят. Ещё одного мужчину не пустили на станцию из-за ноутбука: тот разрядился.Как указывает издание, в правилах пользования петербургским метрополитеном об ограничениях в провозе техники ничего не сказано. Но об этом говорится в приказе №34 Минтранса от февраля 2025 года.Досмотр радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров, в дополнение к применению средств досмотра проводится посредством включения и проверки работоспособности.из приказа Минтранса В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга пояснили изданию, что отказ пускать пассажиров с разряженными телефонами, ноутбуками и техникой, которая не работает без подключения к электросети, связан с усилением мер безопасности.При этом у метрополитена нет возможности в ходе досмотров предоставлять источники питания и розетки. Кроме того, сетевое напряжение в пунктах досмотра «подаётся без стабилизации, что может вызвать выход из строя гражданских приборов». Согласно правилам метрополитена, подключаться к электросетям без письменного разрешения пассажирам нельзя.#новости #санктпетербург