Таня Боброва
Транспорт

«Пока видим, что рынок идёт по самой пессимистичной траектории»: глава «АвтоВАЗа» — о прогнозах продаж автомобилей в России

В сентябре 2025-го компания решит, переходить ли на четырёхдневный режим работы из-за «тенденций на авторынке».

  • По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, которые приводит «Интерфакс», стоки автомобилей в России не уменьшаются — в первую очередь у китайских брендов. Поэтому говорить, что «в ближайшие два месяца будет какой-то рывок с точки зрения продаж», было бы «излишне оптимистично».
  • Так он ответил на вопрос агентства о прогнозах продаж Lada на российском рынке. Соколов добавил, что компания рассчитывает на «раскачку» рынка по мере снижения ключевой ставки, но «этот период инертности может быть очень большой».
  • По данным «Автостата», в январе-июле 2025 года продали 183,7 тысячи новых легковых автомобилей Lada — это на 24,4% меньше год к году. Примерно на столько же упали общие продажи легковых автомобилей в России, сообщал Минпромторг. Они составили 646,7 тысячи штук.
  • В конце июля 2025 года «АвтоВАЗ» сообщал, что рассмотрит переход на четырёхдневку из-за «тенденций на авторынке». Окончательное решение планируют принять в начале сентября 2025 года.

#новости

40 комментариев