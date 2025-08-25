«Есть что забирать родине»: основатель грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» объявил о возможной передаче бизнеса государству

Причины — санкции, интерес государства к активам и парку самолётов, а также обыски в компании, пишет «Коммерсантъ».Источник: «Волга-Днепр»Основатель и бывший совладелец группы «Волга-Днепр» (входят одноимённая авиакомпания и перевозчики «Антран» и AirBridgeCargo) Алексей Исайкин заявил, что она «представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах её профиля», но «интерес этот проявляется с учётом специфики текущего момента». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на видеозапись, сделанную на праздновании 35-летия «Волги-Днепра» в Ульяновске.«Есть что забирать родине», — пояснил Исайкин, добавив: «Если родина говорит, что компания должна пойти на службу родине, то ну всё: национализация, конфискация, справедливая сделка, любая форма».Сотрудникам группы сообщили, что вопрос о передаче всех активов компании новым собственникам решится в «ближайшие месяцы», говорят источники «Коммерсанта».Близкий к руководству собеседник издания сказал, что вероятность перехода компании под контроль государства обсуждается с зимы. Среди факторов — обыски в офисе компании, вызов на допрос бывшего совладельца Сергея Шкляника, снижение рынка грузоперевозок из-за конкуренции с китайскими авиакомпаниями, а также экономическое положение группы. Эксплуатировать самолёты могут в интересах Минобороны.«Волга-Днепр» находится под санкциями части стран, включая США, Канаду, Великобританию и ЕС, из-за этого она в «системном кризисе», отмечает «Коммерсантъ».#новости #волгаднепр