Европейские автопроизводители попросили власти ЕС пересмотреть запрет на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году

Они назвали план «нереалистичным». Источник: BloombergРуководители отраслевых организаций направили письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, призвав пересмотреть план по поэтапному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пишет Bloomberg. Они отметили, что достигнуть поставленных целей «невозможно».В феврале 2023 года Европейский парламент окончательно одобрил запрет на выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.По данным Bloomberg, на электромобили приходится около 15% продаж в Европе, а их распределение по странам «неравномерно». Кроме того, производители всё ещё получают большую часть прибыли от моделей с двигателями внутреннего сгорания — особенно от внедорожников и автомобилей премиум-класса.Дополнительные препятствия для европейских автопроизводителей создают «доминирование» Китая в сфере электромобилей и пошлины со стороны США.Проект трансформации европейского автопрома должен «выйти за рамки идеализма» и признать современные промышленные и геополитические реалии, заявили президент Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Ола Келлениус и президент Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (CLEPA) Маттиас Цинк.#новости