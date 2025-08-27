Yangwang U9 от BYD установил рекорд скорости среди электромобилей, разогнавшись до 472 км/ч на гоночном треке

Цена на эту модель стартует от 1,68 млн юаней (около 18,9 млн рублей по курсу ЦБ на 27 августа 2025 года). Источник: @carwowukИспытания с участием тестового автомобиля Yangwang U9 Track Edition прошли на трассе Папенберг в Германии. Максимальная скорость суперкара составила 472,41 км/ч, говорится в заявлении BYD.Это новый рекорд скорости среди электромобилей — предыдущий также принадлежал Yangwang U9, отмечает CarNewsChina. Он был установлен в ноябре 2024 года и составлял 391,94 км/ч — примерно на 20% меньше, чем новый результат.Показатели Yangwang U9 близки к «традиционным» суперкарам с двигателями внутреннего сгорания, цена которых может доходить до 30 млн юаней (337,8 млн рублей по курсу ЦБ на 27 августа 2025 года), подчёркивает издание. При этом цена электромобиля стартует от 1,68 млн юаней (около 18,9 млн рублей по курсу ЦБ на 27 августа 2025 года).Первый клиент получил Yangwang U9 в августе 2024 года — в общей сложности было доставлено уже 149 единиц, что делает электрокар от BYD первым китайским электрическим суперкаром, преодолевшим отметку в 100 поставок.Источник: BYD#новости #byd