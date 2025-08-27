РЖД показали обновлённый вагон СВ с полками длиной в два метра, душевой кабиной и закрытыми шкафами над спальными местами

И вагон в габарите Т — с откидными столиками на верхних полках и беспроводными зарядками.Фотографиями вагона, представленного на выставке «PRO//Движение.Экспо», поделились РЖД и «дочка» компании ФПК. В СВ предусмотрено горизонтальное расположение мест, а полки увеличены на 16 см от стандартной длины — до 2 м.В вагоне — восемь двухместных купе. В каждом — закрытые полки над спальными местами для хранения ручной клади и спортинвентаря, сейф, кнопки вызова проводника, мультимедийные экраны, розетки и USB-разъёмы.Источник здесь и далее, если не указано другое: РЖДПомимо санузлов в каждом вагоне также есть душевая, где пассажиры смогут воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской. В 2025 году РЖД планируют получить от «Вагонреммаша» 28 таких вагонов.Компании также показали купейный и штабной вагоны габарита Т: в пассажирском вагоне разместили десять купе вместо девяти — мест стало 40. Помимо двух санузлов также есть душевая. Ширина полок стала на 3 см больше, верхняя полка длиннее на 16 см, а нижняя — на 6 см (параметры компании не привели).Каждое купе оборудовано розетками, сейфами, беспроводными зарядками для смартфонов, которые встроены в нижние столики. На верхних полках — индивидуальные откидные столики. Температуру можно регулировать в каждом купе.Одно из купе в вагоне РЖД называют «Мама+»: в нём дополнительно увеличена ширина спальных мест, а интерьер выполнен в ярких тонах. В штабном вагоне — два купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья вместо одного. РЖД планируют закупить в 2025 году 38 вагонов габарита Т.В 2023 году ФПК показывала макеты вагонов СВ, оборудованных сейфами и столиками со встроенной раковиной в каждом купе. Ещё один показанный в том же году вариант СВ — с «объединённым» купе.#новости #ржд