МВД предложило сократить до суток срок уплаты штрафов для машин, зарегистрированных не в России

Сейчас на это отводится 60 дней.Источник: «Волгоградская правда»Поправки, которые разработало МВД, предлагается внести в ст. 32.2 КоАП. Ведомство считает, что новые правила помогут «соблюдению принципа неотвратимости наказания».Проект закона находится на стадии общественного обсуждения, оно продлится до 13 сентября 2025 года.Если владельцы машин, зарегистрированных в иностранных государствах, не оплатят штраф в течение суток, автомобиль удержат до его уплаты. Сейчас собственники машин могут беспрепятственно выезжать за пределы России в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Из-за этого они не оплачивают их, отмечают в МВД.В пояснительной записке к законопроекту указано, что в «последние годы» число постановлений, вынесенных в отношении собственников зарегистрированных за рубежом машин, «последовательно увеличивается». За семь месяцев 2025 года вынесли 359,6 тысячи таких постановлений о штрафах, из которых исполнили только 169,7 тысячи.#новости