Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT

Но вдохновлён другой машиной — гоночным болидом Auto Union Type C.Источник здесь и далее: Audi Это двухместный электромобиль, его характеристики компания не раскрывает. Основное предназначение прототипа — показать дизайн будущей машины, сообщает компания.Длина Audi Concept C — 4,35 м, ширина — 1,95 м, высота — 1,23 м, колёсная база — 2,65 м. Есть сдвижная крыша. В основе дизайна — «радикальная простота». Он показывает, что будет лежать в основе будущих моделей — лаконичность без лишних деталей и элементов и «стремление к геометрической чёткости».Как говорится в релизе, машина вдохновлена гоночным болидом Auto Union Type C 1936 года — от него ей досталась радиаторная решётка, но СМИ отмечают, что автомобиль похож на снятую с производства Audi TT.Auto Union Type CAudi TTОтличия концепта от серийного образца будут «минимальными», отметил его дизайнер Массимо Фрасчелла.#новости #audi