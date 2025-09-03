Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT

Но вдохновлён другой машиной — гоночным болидом Auto Union Type C.

Источник здесь и далее: Audi 
Источник здесь и далее: Audi 
  • Это двухместный электромобиль, его характеристики компания не раскрывает. Основное предназначение прототипа — показать дизайн будущей машины, сообщает компания.
  • Длина Audi Concept C — 4,35 м, ширина — 1,95 м, высота — 1,23 м, колёсная база — 2,65 м. Есть сдвижная крыша.
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT
  • В основе дизайна — «радикальная простота». Он показывает, что будет лежать в основе будущих моделей — лаконичность без лишних деталей и элементов и «стремление к геометрической чёткости».
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT
  • Как говорится в релизе, машина вдохновлена гоночным болидом Auto Union Type C 1936 года — от него ей досталась радиаторная решётка, но СМИ отмечают, что автомобиль похож на снятую с производства Audi TT.
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT
Auto Union Type C
Auto Union Type C
Audi TT
Audi TT
  • Отличия концепта от серийного образца будут «минимальными», отметил его дизайнер Массимо Фрасчелла.
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT
Audi представила прототип Concept C — он похож на снятую с производства Audi TT

#новости #audi

4
1
23 комментария