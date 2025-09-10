Hyundai представила концепт компактного электромобиля под суббрендом Ioniq

С ярким интерьером и отсылками к «Звёздным войнам».Источник здесь и далее: Hyundai Компания показала автомобиль Concept Three на выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене. Его габариты — 168,8 дюйма в длину (около 4287 мм), 76,4 дюйма в ширину (1940 мм) и 56,2 дюйма в высоту (1427 мм), пишет The Verge.В экстерьере использовали стёкла и диски жёлтого цвета — они перекликаются с цветами интерьера.Издание отмечает в дизайне несколько отсылок к «Звёздным войнам»: например, есть камера бокового обзора в форме шара — «что-то среднее между “Звездой смерти” и BB-8», а на заднем бампере — надпись “May the downforce be with you” («Да пребудет с тобой прижимная сила», отсылка к фразе из фильма).Согласно обзору YouTube-канала Electrifying, интерьер минималистичный. Возле руля разместили несколько квадратных экранов, а ремни безопасности продели через подголовники.Характеристики машины не назвали. The Verge предполагает, что Concept Three «намекает на возможное появление Ioniq 3 в будущем». Сейчас в линейке Ioniq есть кроссовер Ioniq 5, седан Ioniq 6 и внедорожник Ioniq 9, уточняет издание.#новости #hyundai