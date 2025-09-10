Роботакси Zoox от Amazon с машинами без водительского места запустило в Лас-Вегасе поездки для всех пользователей

Пока сервис работает бесплатно.Источник здесь и далее: ZooxПринадлежащий Amazon стартап Zoox, который развивает беспилотные электромобили, объявил о запуске роботакси для всех пользователей в Лас-Вегасе, пишет The Verge. На первом этапе зоны посадки и высадки пассажиров ограничили несколькими объектами.Заказать такси можно в приложении. Пока сервис работает бесплатно — компания ждёт одобрений регуляторов, чтобы начать взимать оплату, уточняет Reuters. В парке — около 50 автомобилей, большинство из которых находятся в Лас-Вегасе.В компании рассказали, что «очень скоро» запустят роботакси в Сан-Франциско, где уже тестируют сервис. Пассажиры могут записаться в лист ожидания. В конце 2025-го и начале 2026-го Zoox планирует запуститься в Майами, Остине, Атланте и Лос-Анджелесе.Amazon приобрёл разработчика машин-беспилотников Zoox в июне 2020 года. В том же году стартап представил беспилотный электромобиль без кабины водителя, который может перевозить четырёх пассажиров и работать до 16 часов без подзарядки.В Лас-Вегасе компания тестировала беспилотники с 2023 года, уточняет TechCrunch. Пилотный запуск роботакси состоялся в 2025-м.#новости #amazon #zoox