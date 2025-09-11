Популярное
Артур Томилко
Транспорт

Аэропорт Краснодара возобновил работу с 11 сентября 2025 года — Росавиация

Он был закрыт с конца февраля 2022-го.

Источник: Минтранс
  • Гражданские рейсы в аэропорт Краснодара могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск, сообщила Росавиация. Интенсивность полётов должна составлять не более пяти «взлётно-посадочных операций» в час.
  • Первый регулярный рейс в Краснодар запланирован на 17 сентября 2025 года. Его выполнит из Москвы «Аэрофлот».
  • «Вопросы обеспечения безопасности полётов проработала межведомственная рабочая группа», — отметил регулятор.
  • Аэропорт Краснодара был закрыт с конца февраля 2022 года. Ограничения затронули и другие регионы юго-восточной части России.
  • В мае 2024 года работу возобновил международный аэропорт Элисты.
Таня Боброва
Путешествия
Аэропорт Краснодара снова открыт: «Аэрофлот» начал продажи билетов, рейсы анонсировали «Победа» и S7

Первый регулярный рейс в Краснодар запланирован на 17 сентября 2025 года.

Источник: Алексей Переславцев / «Аэрофлот»

