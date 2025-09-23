Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Кибератака на Jaguar Land Rover: компания остановила производство на четыре недели, а её поставщики столкнулись с кризисом

Автопроизводитель сообщил об инциденте в начале сентября 2025 года и признал, что он затронул «некоторые данные».

Источник: Simon Kirwan / Alamy / The Gurdian
  • 2 сентября 2025 года Jaguar Land Rover сообщил о кибератаке. 6 сентября — что работает над восстановлением систем. 10 сентября — что кибератака затронула «некоторые данные», какие — не уточнила. 16 сентября компания продлила приостановку производства до 24-го, а теперь — до 1 октября.
  • Как уточняет Reuters, у автопроизводителя три завода в Великобритании, которые выпускают около 1000 машин в день. Сотрудникам сказали оставаться дома. По данным Wired, компания — один из крупнейших работодателей страны с 32,8 тысячи сотрудников.
  • Спустя три недели после кибератаки Jaguar Land Rover так и не возобновил производство в Великобритании, Словакии, Бразилии и Индии, писала The Guardian. Британское правительство признало, что инцидент «оказал значительное влияние» как на компанию, так и на цепочку поставок в автопромышленности.
  • Jaguar Land Rover создала службу поддержки поставщиков. Как писала The Guardian, цепочка поставок производителя может включать более 700 компаний. Профсоюз Unite предупредил о сокращении рабочих мест и призвал к господдержке партнёров. По словам источников издания, поставщики могут потерять «десятки миллионов» фунтов стерлингов из-за остановки производства.
  • Ответственность за кибератаку взяла на себя группа хакеров. Telegram-канал, название которого состояло из названий трёх хакерских групп Scattered Spider, Lapsus$ и ShinyHunters, опубликовал скриншот, предположительно, внутренних ИТ-систем автопроизводителя и детали взлома. Компания не комментировала подробности инцидента.

#новости

