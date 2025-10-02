Квартальные продажи Tesla выросли до рекордного уровня накануне истечения действия налоговой льготы на электромобили в США

В третьем квартале 2025 года компания поставила около 497 тысяч автомобилей по всему миру. Источник: WSJ30 сентября 2025 года в США перестал действовать федеральный налоговый вычет за покупку электромобилей в размере $7500, пишет Bloomberg. Это стимулировало продажи, поскольку некоторые американские потребители поспешили воспользоваться мерами поддержки.В результате в третьем квартале 2025 года Tesla поставила 497,1 тысячи электромобилей по всему миру — «значительно больше», чем прогнозировал Bloomberg (439,6 тысячи). Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 29,4%.В третьем квартале 2025-го компания поставила примерно на 50 тысяч электромобилей больше, чем произвела, что позволило разгрузить заполненные с начала 2025 года склады, отмечает The Verge.Опрошенные изданием эксперты полагают, что ситуация для Tesla «ухудшится после временного просвета» из-за прогнозируемого снижения продаж электромобилей в США. По прогнозам аналитиков, продажи компании по итогам 2025 года снизятся по сравнению с 2024-м и составят около 1,6 млн автомобилей.В начале сентября 2025 года совет директоров Tesla предложил «беспрецедентный» компенсационный пакет для гендиректора компании Илона Маска почти на $1 трлн. План включает 12 траншей акций, которые будут выдаваться при достижении ключевых показателей.Среди них — увеличение рыночной капитализации Tesla на первом этапе до $2 трлн, а в перспективе до $8,5 трлн, 20 млн проданных автомобилей, 1 млн поставленных роботов, 1 млн роботакси в коммерческой эксплуатации и другие.#новости #tesla