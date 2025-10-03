Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс Go для бизнеса» добавил предзаказ трансфера — машина подъедет ко времени посадки самолёта

Пока работает в России, позже появится в других странах.

Источник: «Яндекс Карты»
  • Услуга позволит компаниям заранее организовать поездки сотрудников или деловых партнёров, сообщил «Яндекс Go».
  • Чтобы воспользоваться ей, нужно зайти в раздел «Трансфер» в личном кабинете и указать маршрут, дату и номер рейса. Алгоритмы отследят статус перелёта и назначат машину ко времени посадки самолёта.
  • При задержке или отмене рейса время подачи машины автоматически скорректируется.
  • После приземления пассажиру придёт сообщение с данными о заказе. Машина будет ждать на спецпарковке около часа — это входит в стоимость поездки. Если подать предварительный запрос, водитель встретит пользователя в зале прилёта и поможет с багажом.
  • Оформить трансфер можно заранее — от одного до 30 дней до прибытия. На этапе заказа сервис предложит цену в рублях и зафиксирует её.
  • Услуга доступна в России, но в будущем запустится ещё в 120 странах — в том числе в Армении, ОАЭ, Китае, Нидерландах и ЮАР.

#новости #яндексgo

7
21 комментарий