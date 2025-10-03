«Яндекс Go для бизнеса» добавил предзаказ трансфера — машина подъедет ко времени посадки самолёта

Пока работает в России, позже появится в других странах. Источник: «Яндекс Карты»Услуга позволит компаниям заранее организовать поездки сотрудников или деловых партнёров, сообщил «Яндекс Go».Чтобы воспользоваться ей, нужно зайти в раздел «Трансфер» в личном кабинете и указать маршрут, дату и номер рейса. Алгоритмы отследят статус перелёта и назначат машину ко времени посадки самолёта.При задержке или отмене рейса время подачи машины автоматически скорректируется.После приземления пассажиру придёт сообщение с данными о заказе. Машина будет ждать на спецпарковке около часа — это входит в стоимость поездки. Если подать предварительный запрос, водитель встретит пользователя в зале прилёта и поможет с багажом.Оформить трансфер можно заранее — от одного до 30 дней до прибытия. На этапе заказа сервис предложит цену в рублях и зафиксирует её.Услуга доступна в России, но в будущем запустится ещё в 120 странах — в том числе в Армении, ОАЭ, Китае, Нидерландах и ЮАР.#новости #яндексgo