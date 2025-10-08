Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

«Делимобиль» добавил функцию открытия и закрытия автомобиля через Bluetooth

Для случаев, когда сбоит интернет.

Источник: «Делимобиль»
Источник: «Делимобиль»
  • Смартфон подключится к машине напрямую — это позволит «без проблем» открыть или закрыть арендованный автомобиль, пишет «Интерфакс».
  • Для активации функции нужно один раз дать приложению «Делимобиля» доступ к использованию Bluetooth.
  • В приложении появится фильтр — по нему можно посмотреть, какими машинами можно управлять по Bluetooth. В компании отмечают, что это 85% парка — всего он составляет около 30 тысяч автомобилей.
  • В августе 2025 года компания отмечала, что «негативный эффект» от «геолокационных проблем» оценивает примерно в 10% от выручки. В первой половине 2025 года она составила 14,7 млрд рублей.

#новости #делимобиль

38 комментариев