«Делимобиль» добавил функцию открытия и закрытия автомобиля через Bluetooth

Для случаев, когда сбоит интернет.Источник: «Делимобиль»Смартфон подключится к машине напрямую — это позволит «без проблем» открыть или закрыть арендованный автомобиль, пишет «Интерфакс».Для активации функции нужно один раз дать приложению «Делимобиля» доступ к использованию Bluetooth.В приложении появится фильтр — по нему можно посмотреть, какими машинами можно управлять по Bluetooth. В компании отмечают, что это 85% парка — всего он составляет около 30 тысяч автомобилей.В августе 2025 года компания отмечала, что «негативный эффект» от «геолокационных проблем» оценивает примерно в 10% от выручки. В первой половине 2025 года она составила 14,7 млрд рублей.#новости #делимобиль