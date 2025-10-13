Популярное
Артур Томилко
Транспорт

В московском метро установили акустические кабины, в которых можно поговорить по телефону без постороннего шума

Они рассчитаны на одного человека.

Источник: Дептранс Москвы 
  • Первая такая кабина появилась на станции «Комсомольская», вторая — на «Нижегородской», говорится в сообщении Дептранса Москвы. Точные местоположения в ведомстве не привели.
  • Акустические кабины выполнены из звукоподавляющих материалов и рассчитаны на одного человека. Внутри есть разъёмы USB и USB-C, встроенный столик, «адаптивное освещение» и система вентиляции.
  • Арендовать кабину можно через специальное приложение RTK Sharing для iOS и Android, а также непосредственно на месте с помощью QR-кода на двери кабины. До конца 2025 года аренда бесплатная, сколько она будет стоить после этого — неизвестно.

#новости #метромосквы

