В московском метро установили акустические кабины, в которых можно поговорить по телефону без постороннего шума

Они рассчитаны на одного человека. Источник: Дептранс Москвы Первая такая кабина появилась на станции «Комсомольская», вторая — на «Нижегородской», говорится в сообщении Дептранса Москвы. Точные местоположения в ведомстве не привели.Акустические кабины выполнены из звукоподавляющих материалов и рассчитаны на одного человека. Внутри есть разъёмы USB и USB-C, встроенный столик, «адаптивное освещение» и система вентиляции.Арендовать кабину можно через специальное приложение RTK Sharing для iOS и Android, а также непосредственно на месте с помощью QR-кода на двери кабины. До конца 2025 года аренда бесплатная, сколько она будет стоить после этого — неизвестно.#новости #метромосквы