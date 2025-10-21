Приведёт к сокращению рабочих мест и ударит по Honda: Япония предупредила Вьетнам о последствиях запрета на бензиновые мотоциклы в центре Ханоя с 2026 года

Она просит вводить правила не так быстро и дать компаниям подготовиться.Источник: ReutersЛетом 2025 года премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь издал указ, запрещающий с 2026 года передвигаться по центру столицы страны — Ханоя — на бензиновых мотоциклах. Так во Вьетнаме решили бороться с загрязнением воздуха. С 2028-го ограничения станут строже и заработают в других городах.Ещё тогда японские Honda, Yamaha и Suzuki и другие производители мотоциклов предупредили правительство страны, что запрет приведёт к перебоям в производстве и риску банкротства компаний, занятых в цепочке поставок, пишет Reuters со ссылкой на письмо автопроизводителей.Теперь же к властям Вьетнама обратилось посольство Японии в Ханое — оно отметило, что запрет приведёт к сокращению количества рабочих мест и ударит по рынку и производителям. В первую очередь — по Honda. В том числе это повлияет на торговлю мотоциклами и поставку запчастей.Посольство просит рассмотреть «дорожную карту» электрификации, которая включала бы подготовительный период и поэтапное внедрение ограничений.Во Вьетнаме — самый большой рынок мотоциклов в мире, он оценивается в $4,6 млрд. На нём лидирует Honda, занимающая долю в 80%, — её транспортные средства настолько распространены, что название марки выступает у местных синонимом для мотоцикла.#новости #вьетнам #мотоциклы