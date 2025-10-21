«АвтоВАЗ» запланировал вернуться на пятидневку с 2026 года

Автопроизводитель перешёл на четырёхдневную рабочую неделю с конца сентября 2025 года, чтобы разгрузить склады.Источник: urallada63.lada.ruО планах по возвращению к работе пять дней в неделю рассказал президент компании Максим Соколов. Его слова приводят «РИА Новости» и «Интерфакс».На четырёхдневный рабочий график предприятие перешло с 29 сентября 2025 года, уточняет агентство. По словам Соколова, это было нужно, чтобы сократить запасы автомобилей на складах.Топ-менеджер также рассказал, что «АвтоВАЗ» готов до 2028 года запустить до семи сборочных площадок за рубежом: три в странах СНГ, по два в Африке и на Ближнем Востоке. Но этим планам «в большей степени» мешает «макроэкономический фактор».Возможность перейти на четырёхдневку автопроизводитель анонсировал в июле 2025 года. Причина — «общие тенденции на российском авторынке»: высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заёмщикам и ценовой демпинг со стороны импортных производителей.По данным «Автостата», в сентябре 2025 года в России продали около 122,66 тысячи новых легковых машин — на 18,7% меньше год к году. Продажи Lada упали на 24,6% — до 26,37 тысячи автомобилей. За девять месяцев 2025-го в стране реализовали 895,9 тысячи новых «легковушек» — на 22,4% меньше год к году.#новости #автоваз