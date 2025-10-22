Uber будет выплачивать водителям в некоторых штатах США $4000 за переход на электромобили

К 2030 году компания намерена стать «полностью углеродно-нейтральной» в США и Европе.Источник: UberНа начальном этапе опция будет доступна для водителей в Нью-Йорке, Калифорнии, Колорадо и Массачусетсе, пишет The Verge. Uber стремится выполнить обещание о полном переходе на электромобили в США и Европе к 2030 году, а в остальных регионах — к 2040 году.При этом, анонсируя стратегию в 2020 году, компания заявляла, что не будет платить водителям напрямую за переход на электромобили, отмечает издание. Теперь Uber пересмотрела своё решение на фоне отмены в США федерального налогового вычета за покупку электромобилей в размере $7500 в сентябре 2025 года.Путь Uber по отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания оказался «непростым», подчёркивает The Verge. Но компания продолжает придерживаться этой стратегии. В 2024 году Uber объявила о партнёрстве с BYD, в рамках которого китайский автопроизводитель должен поставить 100 тысяч электромобилей.По состоянию на осень 2025 года в автопарке Uber по всему миру насчитывается около 200 тысяч электромобилей, отмечает издание. Какой процент от всего парка автомобилей компании они составляют — неизвестно.#новости #uber