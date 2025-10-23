«Яндекс» собрался запустить доставку роботами в Санкт-Петербурге, Казани и других городах и представил новую модель ровера

Сейчас роботы-доставщики есть в пригороде Санкт-Петербурга — в Мурино, а также в Иннополисе и Москве. Источник здесь и далее: «Яндекс»Роботов нового — четвёртого — поколения будут выпускать серийно: благодаря этому «Яндекс» собирается через год производить по 1300 роверов в месяц, а к 2027-му выпустить 20 тысяч штук. Новая модель проще в производстве, а себестоимость у неё ниже, говорят в компании. Подвеску, вычислительный блок и лидар обновили. На одном заряде ровер может преодолеть до 70 км, а батарея съёмная. Ещё одно обновление — грузовой отсек, который можно разделить на две части — чтобы доставлять несколько заказов. Также «Яндекс» сообщил, что роботы-доставщики впервые появятся на улицах Санкт-Петербурга, а не только в его пригороде, — но не уточняют, в каких районах. Также их запустят в Казани и других российских городах. #новости #яндекс #роверы