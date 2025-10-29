Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

Uber, Stellantis, Nvidia и Foxconn создали альянс для разработки роботакси

Старт — в 2028 году, первые машины запустят в США.

Источник: Reuters
  • Stellantis будет отвечать за разработку и поставки машин, Nvidia и Foxconn — за ПО для беспилотного вождения и его установку, Uber — за внедрение роботакси, говорится в совместном заявлении компаний.
  • Начать производство роботакси компании планируют в 2028 году. После запуска Uber собирается запустить в США флот как минимум из 5000 машин от Stellantis, но в целом хочет использовать роботакси по всему миру.
  • Всего же Uber и Nvidia собираются создать парк как минимум из 100 тысяч беспилотных автомобилей. Других подробностей нет.
  • Stellantis заявляет, что её автомобильные платформы «готовы к беспилотному вождению». Технология будет основана на архитектуре Nvidia Drive AGX Hyperion 10 — она позволяет оборудовать машины датчиками, совместимыми с ПО для беспилотников. Foxconn, как предполагает The Verge, будет выпускать процессоры.

#новости #беспилотники #stellantis #nvidia #foxconn #uber

