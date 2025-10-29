Популярное
Данила Бычков
Транспорт

BYD представила электрический грузовик T35, который можно использовать в качестве мобильного источника питания — для демонстрации функции на автомобиль установили переносную сауну

Модель разработали для японского рынка.

Источник здесь и далее: CarNewsChina
  • Электрический грузовик T35 поступит в продажу в Японии весной 2026 года, пишет CarNewsChina. Цена автомобиля — $52,5 тысячи (около 4,1 млн рублей по курсу ЦБ на 29 октября 2025 года). Модель будет доступна в двух вариантах: с алюминиевым грузовым отсеком и плоской платформой.
  • Запас хода T35 на одном заряде составляет 250 км. В салоне установлен сенсорный экран с функцией голосового управления, беспроводная зарядка и вентилируемое водительское кресло с подогревом. В компании заявляют, что автомобиль отвечает «как коммерческим, так и повседневным потребностям».
  • Одной из отличительных особенностей модели стала функция V2L (vehicle-to-load), которая превращает его в мобильный источник питания для других устройств. Для её демонстрации во время презентации на грузовик установили переносную сауну, которая должна была подчеркнуть «универсальность» автомобиля.
Фото BYD
Фото BYD

#новости #byd

