General Motors сократит «тысячи» работников заводов в США на фоне снижения спроса на электромобили

В сентябре 2025 года в стране перестала действовать субсидия на покупку электромобилей.Источник: ReutersКомпания уволила «тысячи» работников на заводах, где производятся электромобили и аккумуляторы для них, пишет The Wall Street Journal. В General Motors объяснили решение «более медленными темпами внедрения электромобилей и изменяющимися регуляторными условиями». Всего у компании около 97 тысяч сотрудников в США.Под сокращение попали более 2700 сотрудников на заводах в Мичигане, Огайо и Теннесси. Кроме того, предусмотрены сотни «временных» увольнений — с января 2026 года компания приостановит производство аккумуляторов на двух предприятиях. По данным CNBC, его возобновят к середине 2026-го, а паузу используют для модернизации оборудования.30 сентября 2025 года в США перестал действовать федеральный налоговый вычет за покупку таких машин в размере $7500. Финансовый директор GM Пол Джейкобсон отметил, что в компании «по-прежнему уверены в большом будущем электромобилей», но для снижения стоимости их производства необходимо внести «структурные изменения».