Японские автопроизводители могут начать импортировать в Японию собственные автомобили, собранные в США, для снижения «торговой напряжённости» — Reuters

При этом для компаний такой шаг будет «дорогостоящим» и «малопрактичным». Источник: CNNРяд японских автопроизводителей, включая Toyota и Nissan, рассматривают возможность «обратного импорта» в качестве «символического жеста», пишет Reuters. Одна из целей компаний — «умиротворить» президента США Дональда Трампа, обеспокоенного неравномерной торговлей с Японией.Для японских автоконцернов этот шаг не несёт экономической выгоды, подчёркивает издание. Особенно из-за более дорогой рабочей силы в США и слабого курса иены, который увеличивает стоимость зарубежных товаров на японском рынке.Гендиректор Toyota Кодзи Сато и операционный директор Nissan Гийом Картье подтвердили, что компании «всерьёз рассматривают» импорт японских автомобилей из США.Опрошенные изданием аналитики считают, что речь идёт о «небольшом» количестве — около 20 тысяч автомобилей в год. Для сравнения: в 2024 году Япония экспортировала в США примерно 1,4 млн машин, а на территории США японский автопром произвёл 3,3 млн автомобилей.Reuters также отмечает, что схема с «обратным импортом» может быть неудобной для компаний из-за различий в стандартах безопасности между двумя странами, технических отличий машин (например, расположения руля) и потребительских предпочтений.