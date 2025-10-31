Pony.ai стала первой компанией, получившей разрешение на использование коммерческих роботакси по всему Шэньчжэню

До сих пор беспилотные такси в Китае могли работать только в определённых районах, но не на территории всего города, отмечает CNBC.Источник: autonomousvehicleinternational.comPony.ai получила разрешение совместно с оператором такси Shenzhen Xihu Corporation Limited (Xihu Group). Оно позволит обеим компаниям эксплуатировать полностью беспилотные такси по всему Шэньчжэню в Китае.Стороны начнут работу с районов Наньшань, Цяньхай и Баоань, а затем и в других. В компании отметили, что Шэньчжэнь — один из крупнейших городов Китая площадью около 2000 км² и с населением 17,8 млн человек.Xihu Group и Pony.ai заключили стратегическое партнёрство в июне 2025 года: они планируют в течение «нескольких лет» ввести в эксплуатацию более 1000 такси с системой автономного вождения седьмого поколения, которую Pony.ai представила в апреле 2025-го, в Шэньчжэне.Сейчас парк Pony.ai, по собственным данным, насчитывает более 720 роботакси. Компания планирует расширить его до 1000 к концу 2025 года.Источник: Pony.ai #новости #китай