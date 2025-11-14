Tesla начала тестировать поддержку CarPlay от Apple, чтобы увеличить продажи — Bloomberg

Некоторые отказывались покупать Tesla из-за отсутствия интеграции с iPhone.Источник: BloombergКомпания разрабатывает поддержку информационно-развлекательной системы Apple CarPlay в своих автомобилях, сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Функцию уже тестируют — она должна стать доступна в «ближайшие месяцы», но релиз могут отложить.Добавление CarPlay может стать «кардинальным изменением» политики Tesla и её гендиректора Илона Маска, которые годами игнорировали призывы интегрировать систему от Apple, отмечает издание.Tesla пошла на этот шаг, чтобы повысить продажи. Некоторые потребители называли отсутствие поддержки CarPlay или Android Auto решающим фактором, по которой они не выбрали Tesla, подчёркивает Bloomberg со ссылкой на исследование McKinsey.При этом CarPlay будет отображаться в отдельном окне внутри интерфейса электромобилей — функция от Apple не заменит операционную систему Tesla, как это происходит во многих других автомобилях. Tesla планирует использовать стандартную версию CarPlay, а не более новую Ultra.#новости #tesla #apple