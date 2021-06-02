Летом 2021 года к быстрорастущему бизнесу может прибавиться «Яндекс».

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31 мая «Коммерсантъ» сообщил о планах «Яндекс.Такси» запустить сервис аренды электросамокатов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Предполагается, что сервис будет доступен через приложения «Яндекс.Драйв» и «Яндекс Go», где пользователь сможет построить маршрут, используя такси, каршеринг и самокат.

Компания отказалась от комментариев, но о планах «Яндекса» зайти на рынок кикшеринга сообщали и раньше. В апреле 2019 году TJ писал о скором запуске сервиса со ссылкой на источники на рынке и в московском дептрансе.

Аренда электросамокатов набирает популярность — сейчас рынок быстро растёт, кратно увеличивается как число самокатов, так и выручка сервисов. Крупные игроки привлекли более чем по 1 млрд рублей инвестиций, а объём рынка в 2021 году может вырасти втрое — до 10 млрд рублей.

Рынок быстро растёт, но опасается регулирования

Сколько всего самокатов

В начале 2020 года в сервисах проката в России было не более 10 тысяч электросамокатов.

На середину весны 2021 года их число выросло до 85 тысяч и может за сезон превысить 100 тысяч, подсчитал издатель «Трушеринга» Юрий Николаев.

Московский департамент транспорта говорил о более 8 тысяч самокатов и прогнозирует рост до 20 тысяч, пишет The Village. Николаев оценивает рост московского рынка до 30-50 тысяч самокатов.

В Санкт-Петербурге в 2021 году около 12 тысяч шеринговых электросамокатов — втрое больше, чем в 2020 году.

Много ли денег и кто самый крупный

По оценке Николаева, в 2021 году объём российского рынка кикшеринга вырастет до 10 млрд рублей против 3 млрд рублей в 2020 году.

Инвестор сервиса Urent Андрей Азаров также оценивает российский рынок в 10 млрд рублей в 2021 году — при оценке в 2 млрд рублей годом ранее. Он считает, что «места хватит всем» — по его мнению, ёмкость только московского рынка около 100 тысяч самокатов.

Лидерами в России Николаев называет сервисы Whoosh и Urent, на их долю приходится 60-65 тысяч электросамокатов.

Чего опасаются сервисы

Эксперты отмечают две основных «проблемы» рынка:

Новый крупный игрок вроде «Яндекса» может вынудить лидеров демпинговать, а небольшие компании начнут консолидироваться или уходить в минус, считает основатель сервисов YouDrive и Lite Борис Голиков.

Вторая проблема — возможное регулирование рынка. Из-за неразвитой инфраструктуры и отсутствия правил дорожного движения растет число аварий с участием электросамокатов.

Авария на электросамокате, фото с происшествия Пикабу»

Власти предлагают регистрировать пользователей по паспорту, создать единую базу нарушителей, ограничить скорость движения и приравнять самокаты к мопедам.

По словам представителей Urent, Lite и Whoosh, они согласны на часть ограничений вроде ограничения скорости до 20 км/ч и запрета на езду в пьяном виде. Но обязательные шлемы, идентификацию по паспорту и требование прав категории «М» считают избыточными.

Компании считают, что изменения могут замедлить рост аудитории и развитие инфраструктуры, а также увеличить цены.

Основные игроки

Сервис основан бывшими и нынешними топ-менеджерами S7 Group в 2019 году, стартовые инвестиции составили $1 млн.

Для развития Whoosh привлёк 1,9 млрд рублей (около $25,7 млн) от фонда «ВТБ Капитал Инвестиции» и «Открытие Капитал» в феврале 2021 года.

Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и ещё 14-ти городах.

По данным «Контур.Фокуса», выручка компании за 2019 год составила 68,8 млн рублей, чистая прибыль — 21,2 млн рублей.

В 2020 году выручка Whoosh составила около 1 млрд рублей, пишет Forbes. Аудитория сервиса приблизилась к 2 млн человек, а количество самокатов превысило 10 тысяч — в 2021 году их число увеличилось до 30 тысяч.

Цены:

Москва и Санкт-Петербург: 50 рублей старт, от 5 до 9 рублей минута.

Сочи: от 30 до 50 рублей старт, от 3 до 6 рублей минута.

Краснодар: от 0 до 30 рублей старт, от 3 до 5 рублей минута.

Другие города: от 0 рублей старт, от 3 рублей минута.

Есть подписка с бесплатным стартом, снижением депозита и другими бонусами — на неделю или месяц.

Основатель — серийный предприниматель Андрей Колесник. В конце 2017 года он запустил сервис аренды автомобилей Urent, но из-за убытков в 2018 году перезапустил проект и начал сдавать в аренду велосипеды, а затем и электросамокаты.

Весной 2021 года сервис привлек 1,2 млрд рублей инвестиций от «Ситимобил», «Сбера», фонда Sistema SmartTech и других инвесторов.

Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и ещё 47 городах. В парке Urent около 40 тысяч электросамокатов.

За 2018 год по данным «Контур.Фокус» Urent выручила 2,8 млн рублей, прибыль составила 1,1 млн рублей. По собственным данным выручка Urent в 2019 году составила 88 млн рублей, в 2020 году — около 800 млн рублей.

Быстрый рост во многом был связан с запуском сервиса в Москве и центральном регионе России, а также с партнерством с Mail.ru Group — заказать электросамокат можно через «Ситимобил», пишет Forbes.

Цены:

Москва и Санкт-Петербург: 50 рублей старт + от 5 до 9 рублей минута.

Регионы: 30-40 рублей старт + 4-6 рублей в минуту.



Есть тариф «до разрядки самоката» с фиксированной ценой аренды. Стоимость — от 600 рублей, в компании утверждают, что тариф в среднем на 30% дешевле поминутной оплаты.

Другие сервисы

Запущен в 2017 году предпринимателем Иваном Серебренниковым. В январе 2020 года сервис привлек 25 млн рублей инвестиций с краудинвестинговой площадки StartTrack.

Города присутствия: Москва, Самара, Калининград, Кострома, Оренбург.

В 2018 году выручка составила 61 млн рублей, в 2019 году — около 200 млн.

На сезон 2020 года в Москве было доступно более тысячи электросамокатов.

Цены:

50 рублей старт +7 рублей в минуту, ожидание 2 рубля в минуту.

Есть часовые тарифы: 1 час — 350-375 рублей, 2 часа — 550-690 рублей, 3 часа — 800-990 рублей. Продление — 5-6 рублей в минуту.

Сервис YouDrive lite запустили в 2018 году основатели каршеринга YouDrive — Борис Голиков, Андрей Куприков и Алексей Нурдинов. После приостановки работы в 2019 году сервис переименовали в Lite и изменили бизнес-модель. Инвестиции в перезапуск составили около $2 млн.

Сервис доступен в Москве и Сочи.

«Трушеринг»

Lite занимает около 3% рынка, а его выручка в 2020 году составила 13,2 млн рублей — она выросла в 32 раза по сравнению с 2019 годом.

На декабрь 2020 года в парке Lite было 800 электросамокатов, по данным «Трушеринга» в апреле 2021 года их число увеличилось до 2700.

Цена:

50 рублей старт, 5-7 рублей за минуту аренды.

Запущен в мае 2020 года в центральной части Санкт-Петербурга. В парке около 500 самокатов. Основатель — Андрей Синьковский.

«Окно в Петербург»

Цены:

Эко: до 15 км/ч, 45 рублей старт + 4 рубля в минуту или 20 рублей за 1 км + 1 рубль в минуту

Стандарт: до 20 км/ч, 45 рублей старт + 5 рублей в минуту или 25 рублей за 1 км + 1 рубль в минуту. Час — 255 рублей.

Спорт: до 25 км/ч, 45 рублей старт + 6 рублей в минуту или 35 рублей за 1 км + 1 рубль в минуту. Час — 305 рублей.

Белорусский стартап, который предлагает бесстанционный шеринг электросамокатов собственной разработки.

Запущен в Минске в 2019 году, в 2020 году начал запускаться в российских городах — Петербурге, Краснодаре, Адлере и на территории Сколково.

«Трушеринг»

По данным на май 2020 года в парке Eleven около 700 самокатов.

Цены:

35 рублей старт, 7-10 рублей в минуту. Минута паузы — 3 рубля.

Запустился в 2015 году. Компания производит терминалы с самокатами и зарабатывает на продаже франшизы партнерам. В основном в парке сервиса обычные самокаты, а не электрические.

Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ещё четырёх городах. В парке в Москве около 1000 самокатов.

К весне 2019 года «Самокат шеринг» продал 400 станций, до конца 2020 года рассчитывали продать ещё 1500 станций.

Цены: 15 рублей старт + 3 рубля в минуту за первый час, затем 2 рубля в минуту.

Производитель станций автоматического проката электросамокатов. Работает в 20 регионах России — в основном по франшизе. Сервис обещает партнерам около 264 тысяч рублей выручки за месяц, из них 160,3 тысячи — прибыль.

По данным МосТранспорта, в Москве около 200 электросамокатов сервиса, аудитория — 15 тысяч человек.

Цены:

Москва: 40-50 рублей старт + от 5 до 7 рублей в минуту.

Регионы: от 20 рублей старт, от 3 до 5 рублей за минуту.

Доступен в Москве, в парке около 230 самокатов.