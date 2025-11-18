Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

«Дочка» «Газпрома» приобрела контроль в автопроизводителе Aurus — «Ведомости»

Сумма сделки, по словам одного из источников, 12-13 млрд рублей.

Источник: «Авто.ру»
  • Дочерняя структура «Газпрома», компания «Газпром Тех», получила контрольный пакет автопроизводителя — 51% акций, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
  • Сделка состоялась летом 2025 года, её сумма — 12-13 млрд рублей, оценивает один из источников.
  • В состав приобретённой доли вошла часть пакета госинститута ФГУП НАМИ (владело 63,5% Aurus), а также доля, принадлежавшая арабском фонду Tawazun (36%).
  • Перечень совладельцев Aurus сейчас скрыт. Как пишут «Ведомости», в конце декабря 2024 года 36% арабского фонда перешли российской компании «Дедал».
  • Как отмечают «Ведомости», планы участия «Газпрома» в Aurus обсуждались с октября 2023 года — ожидалось, что компания получит 40% автопроизводителя.
  • По словам собеседника издания, «Газпром» не очень хотел покупать долю в Aurus, но вынужден был сделать это с условием смены топ-менеджмента компании.

#новости #aurus #газпром

