Подразделение электромобилей Xiaomi достигло безубыточности за 19 месяцев — быстрее, чем конкурирующие автопроизводители

У Tesla на это ушло около пяти лет. Источник: BloombergXiaomi отчиталась о прибыли в размере $98 млн в сегменте электромобилей по итогам третьего квартала 2025 года, завершившегося 30 сентября. Это произошло через 19 месяцев после выпуска SU7 — первого электромобиля компании, пишет Bloomberg.Другим производителям электромобилей требовалось больше времени для достижения безубыточности, отмечает издание. Например, Tesla впервые отчиталась о квартальной прибыли в 2013 году — через пять лет после начала поставок своего первого автомобиля Roadster в 2008-м. Xpeng всё ещё несёт убытки спустя восемь лет после выпуска первых электромобилей.Выходя на рынок электромобилей, Xiaomi использовала «огромную» пользовательскую базу и «сильный» бренд, что позволило быстро привлечь клиентов, отметил основатель консалтинговой компании Automobility Билл Руссо. Ещё одним преимуществом Xiaomi стало развитие на начальном этапе только одной модельной линейки SU7, что позволило сэкономить деньги на разработке.Xiaomi ставит цель войти в пятёрку крупнейших автопроизводителей мира и начать продажи электромобилей в Европе к 2027 году. К ноябрю 2025-го компания достигла установленной на год цели в 350 тысяч проданных машин, после этого целевые показатели увеличили до 400 тысяч электромобилей к концу 2025 года.#новости #xiaomi