Бывший президент Tesla Джон Макнилл рассказал, что компания регулярно разбирала электромобили китайских конкурентов при разработке собственных моделей

Сейчас такой же подход применяет BYD. Источник: CarscoopsМакнилл поделился, что Tesla разбирала автомобили других производителей на протяжении нескольких лет его работы в компании, чтобы «впитывать» лучшие инженерные практики.По словам Макнилла, Tesla начала использовать одни и те же внутренние компоненты для сборки различных моделей, увидев этот подход у китайских конкурентов. У Tesla Model Y и Model 3 совпадают около 75% деталей, что упростило масштабирование производства, пишет Business Insider.Такой подход массово практикуют китайские производители: они унифицируют даже «второстепенные компоненты» вроде приводов сидений и моторов стеклоочистителей.В ноябре 2025 года WSJ писало, что Tesla потребовала от своих поставщиков полностью исключить китайские детали из производственных цепочек в США. Причина такого решения — колебание торговых пошлин из-за напряжённых отношений между КНР и США.#новости #tesla