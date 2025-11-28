Популярное
Данила Бычков
Транспорт

Бывший президент Tesla Джон Макнилл рассказал, что компания регулярно разбирала электромобили китайских конкурентов при разработке собственных моделей

Сейчас такой же подход применяет BYD.

Источник: Carscoops
Источник: Carscoops
  • Макнилл поделился, что Tesla разбирала автомобили других производителей на протяжении нескольких лет его работы в компании, чтобы «впитывать» лучшие инженерные практики.
  • По словам Макнилла, Tesla начала использовать одни и те же внутренние компоненты для сборки различных моделей, увидев этот подход у китайских конкурентов. У Tesla Model Y и Model 3 совпадают около 75% деталей, что упростило масштабирование производства, пишет Business Insider.
  • Такой подход массово практикуют китайские производители: они унифицируют даже «второстепенные компоненты» вроде приводов сидений и моторов стеклоочистителей.
  • В ноябре 2025 года WSJ писало, что Tesla потребовала от своих поставщиков полностью исключить китайские детали из производственных цепочек в США. Причина такого решения — колебание торговых пошлин из-за напряжённых отношений между КНР и США.

#новости #tesla

