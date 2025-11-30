Авиакомпании по всему миру отменили десятки рейсов на самолётах A320 после того, как Airbus отозвала 6000 судов для обновления системы управления

В Росавиации заявили, что российских перевозчиков проблема не коснётся. Фото Reuters Авиакомпании США, Японии, Австралии, Франции, Колумбии, Казахстана и других стран отменили или задержали десятки рейсов, запланированных на 29-30 сентября 2025 года, сообщают СМИ.В частности, о задержках объявили Air France, American Airlines, австралийский лоукостер Jetstar, колумбийская Avianca, японская All Nippon Airways, а также казахстанские Air Astana и FlyArystan. Авиакомпании пояснили, что меры связаны с необходимостью обновления бортовых компьютеров в самолётах A320 от Airbus.Последняя 28 ноября 2025 года заявила, что у судов из семейства A320 могут возникать сбои в системе управления из-за интенсивного солнечного излучения. Проблему выявили в ходе расследования инцидента, произошедшего в октябре 2025 года: самолёт JetBlue Airways, который летел из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (Нью-Джерси, США), резко потерял высоту и совершил вынужденную посадку.Airbus отозвала около 6000 самолётов для обновления ПО. По данным Bloomberg, для примерно 1000 судов также потребуется замена оборудования. Некоторые авиакомпании, чтобы сохранить график полётов, вернулись к предыдущей версии ПО, отмечает агентство.В Росавиации после «предварительного анализа» заявили, что выявленная в Airbus A320 уязвимость не затронет отечественных перевозчиков. Источник РБК в авиаотрасли пояснил, что с 2022 года авиационное ПО у российских авиакомпаний не обновляется.#новости #airbus