Данила Бычков
Транспорт

В Porsche подтвердили «незначительное увеличение количества обращений» из-за блокировки автомобилей в России

Проблемы связаны с запуском двигателя.

Источник: Shutterstock
  • Представители «Порше Руссланд» в разговоре с Autonews заявили, что неисправность не связана с конструктивными особенностями автомобилей — о результатах более детальной проверки сообщат дополнительно.
  • В компании также подтвердили, что «в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры».
  • 1 декабря 2025 года СМИ сообщили, что некоторые российские владельцы Porsche столкнулись с блокировкой автомобилей через спутник, из-за чего машины не заводились. Обойти её получалось только путём перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором.
  • Директор по сервису дилерских центров «Рольф» Юлия Трушкова также подтвердила проблему, отметив, что с блокировкой в «единичных случаях» столкнулись и владельцы Mercedes-Benz.
  • Porsche приостановила официальные поставки в Россию в 2022 году, но автомобили продолжили завозить через параллельный импорт.

