В Porsche подтвердили «незначительное увеличение количества обращений» из-за блокировки автомобилей в России

Проблемы связаны с запуском двигателя. Источник: ShutterstockПредставители «Порше Руссланд» в разговоре с Autonews заявили, что неисправность не связана с конструктивными особенностями автомобилей — о результатах более детальной проверки сообщат дополнительно.В компании также подтвердили, что «в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры».1 декабря 2025 года СМИ сообщили, что некоторые российские владельцы Porsche столкнулись с блокировкой автомобилей через спутник, из-за чего машины не заводились. Обойти её получалось только путём перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором.Директор по сервису дилерских центров «Рольф» Юлия Трушкова также подтвердила проблему, отметив, что с блокировкой в «единичных случаях» столкнулись и владельцы Mercedes-Benz.Porsche приостановила официальные поставки в Россию в 2022 году, но автомобили продолжили завозить через параллельный импорт. #новости #porsche